CALCIOMERCATO GENOA THIAGO MOTTA / Scatto Thiago Motta per la panchina del Genoa: ormai deciso l'esonero di Andreazzoli dopo la pesante sconfitta contro il Parma, per i rossoblù si fa strada l'ipotesi che porta all'ex centrocampista di Inter e Psg, con un passato anche in Liguria.

Come riferisce 'Sky' ha avuto esito positivo l'incontro che si è tenuto nel pomeriggio tra lo stesso(con alle spalle un'esperienza alla guida delle giovanili del) e Enrico: accordo raggiunto con il tecnico che, ancora privo del patentino per allenare in Serie A (sta seguendo il master a Coverciano), potrebbe essere affiancato da Murgita sulla panchina del Genoa. Trovata l'intesa tra le parti si attendono firme e comunicati ufficiali.

