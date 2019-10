CALCIOMERCATO NAPOLI DI LORENZO INTER / Giovanni Di Lorenzo è certamente l'acquisto migliore nel rapporto qualità-prezzo dell'ultima campagna trasferimenti del Napoli.

L'ex empolese, che intanto ha conquistato la Nazionale, in estate ha avuto parecchie pretendenti, tra cui anche l', come confermato dal proprio agente, Mario Giuffredi ai microfoni di 'Radio Kiss Kiss Napoli': "Di Lorenzo fa della sua intelligenza una delle sue qualità migliori e questo gli semplifica tutto in qualsiasi posizione del campo giochi. Mercato? Me l'aveva chiesto anche l'Inter, ma nella mia testa c'era l'idea di portare via Hysaj e quindi serviva un sostituto. Avevamo tante altre squadre sul giocatore, ma oggi sono ancora di più". Tutte le notizie sul mercato e non solo: CLICCA QUI