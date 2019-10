CALCIOMERCATO JUVENTUS FABIO SILVA PORTO ATLETICO MADRID / Presente ma anche futuro per la Juventus che pensa a lungo termine tenendo gli occhi saldamente puntati sui migliori talenti di livello internazionale.

Secondo quanto sottolineato dal lusitano 'O Jogo' i bianconeri die l'sarebbero pronti a darsi battaglia per l'acquisto del cartellino di, attaccante portoghese classe 2002 in forza al. La compagine lusitana non pare però intenzionata a cedere tanto facilmente la giovane stellina tanto da attendere la maggiore età del ragazzo per fargli firmare un rinnovo contrattuale lungo ed importante con tanto di clausola risolutiva milionaria per 'spaventare' le pretendenti. Tutte le notizie sul mercato e non solo: CLICCA QUI