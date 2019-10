CALCIOMERCATO INTER CAMBIASSO IBRAHIMOVIC / Il nome di Zlatan Ibrahimovic negli ultimi giorni è stato accostato con insistenza alla Serie A ed in particolare al Napoli e all'Inter dopo l'infortunio di Sanchez.

Al termine del contratto con i Galaxy il gigante svedese deciderà la sua prossima destinazione con i club italiani che rimangono alla finestra per un clamoroso ritorno nel nostro campionato. Intanto l'ex interista, Esteban Cambiasso, opinionista a 'Sky' ha detto la sua proprio sull'eventuale rientro in nerazzurro di Ibrahimovic: "Ibra è Ibra, ancora adesso. Magari non può giocare ogni tre giorni, ma la prestazione la fa, ancora oggi. Non so se verrebbe a fare la riserva all'Inter, conoscendolo può essere questo il motivo per cui non torna".