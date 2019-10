MILAN GAZIDIS BRIATORE / Flavio Briatore contro Ivan Gazidis: intervenuto a 'Radio Radio' l'ex patron del Queens Park Rangers dice la sua sulla situazione del Milan. "Lì c'è un amministratore delegato (Gazidis, nda) che dice 'siamo come la serie D': se io fossi l'azionista di riferimento della società l'avrei già licenziato.

Una frase così è un insulto ai tifosi del Milan e a chi mette tanti soldi nel calcio".

Briatore ha poi parlato della sua esperienza nel mondo del calcio: "In Italia un giorno sì un giorno no, qualcuno mi chiede di fare qualcosa nel calcio. Già ce ne sono di bravi in Italia, ma fanno quello di mestiere: Cellino, i Pozzo, sono tutti professionisti, anche De Laurentiis è un altro molto bravo. Una cosa è certa, e parlo per esperienza personale: nel 90% dei casi se tu sei ricco e vuoi diventare molto meno ricco, ti compri una squadra di calcio, come feci io con il Queens Park Rangers".