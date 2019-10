Roma, Cristante vola in Finlandia: le ultime

ROMA INFORTUNIO CRISTANTE VOLA FINLANDIA / E' grave l'infortunio di Cristante. Il centrocampista ha riportato il distacco del tendine dell'adduttore destro. Addio 2019 e arrivederci nel 2020.

Per restare aggiornato con tutte le news legate al mondo giallorosso CLICCA QUI . Il calciatore - come già raccontato - volerà in Finlandia per operarsi: il suo viaggio verso la Scandinavia è previsto per oggi.