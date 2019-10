CHAMPIONS LEAGUE CITY ATALANTA CANALE 5 / Sarà Manchester City-Atalanta la gara trasmessa in chiaro: appuntamento martedì 22 ottobre 2019, su Canale 5 alle ore 21.00 per la diretta in chiaro del match valido per la terza giornata di Champions League.

La sfida tra Citizen di Pepe i nerazzurri di Gian Pierosarà raccontata da Pierluigicon il commento tecnico di Massimo

Altro appuntamento sulle reti Mediaset anche nella giornata di mercoledì 23 ottobre, in seconda serata su Italia 1, con "Pressing Champions League". Le immagini e i gol della due giorni di calcio europeo, con ampie sintesi di Inter-Borussia Dortmund e di Napoli-Salisburgo, commentati in studio da Giorgia Rossi, con ospiti Giovanni Galli, Aldo Serena, Mino Taveri e Graziano Cesari per l'analisi di tutti i casi arbitrali.

Infine, giovedì 24 ottobre, in seconda serata su Canale 20, andrà in onda "Pressing Champions League Highlights" con il meglio di tutte le sedici partite giocate martedì e mercoledì