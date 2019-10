MANCHESTER UNITED BIN SALMAN / Il Manchester United potrebbe passare di mano: è quanto sostiene il 'Mirror', il principe ereditario dell'Arabia Saudita, Mohamed Bin Salman, sarebbe pronto a presentare una nuova offerta di acquisto pubblico del club inglese.

Una proposta superiore ai 4 miliardi di euro che la famiglia reale saudita potrebbe sborsare per entrare in possesso della maggioranza del club dopo che gli attuali proprietari, la famiglia Glazer, ha già rispedito al mittente due precedenti offerte. Ora le cose potrebbero cambiare, come dimostra la mossa di Kevindi mettere il suo 13% in vendita alla Borsa di New York. I fratelli potrebbero seguirlo, se le cose dovessero andare economicamente bene, uscendo di fatto dalla società cedendola al principe saudita.

