Inter, concorrenza inglese per Giroud

CALCIOMERCATO CHELSEA GIROUD INTER / Non c'è solo l'Inter sulle tracce di OlivierGiroud. L'attaccante non è per nulla felice della situazione che si è venuta a creare al Chelsea.

L'esperto centravanti è ai margini del progetto die la paura di perdere la Nazionale in vista dell'Europeo è tanta. Sul calciatore si sono fiondati i nerazzurri che alla fine potrebbe rimanere anche a: Giroud - come riporta 'The Sun' - sarebbe un'idea anche del