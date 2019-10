SALISBURGO NAPOLI / Doppio appuntamento fondamentale per il cammino Champions del Napoli: gli azzurri contro il Salisburgo si giocano gran parte della qualificazione agli ottavi di Champions nel doppio confronto contro gli austriaci. Ancelotti vola in Austria con quattro assenze: a Maksimovic e Hysaj, fermi da tempo, si aggiungono anche Mario Rui e Ghoulam. Per il portoghese l'assenza è dovuta ad un affaticamento muscolare.

A sinistra quindi, assente anche Ghoulam (non al meglio fisicamente), potrebbe giocare nuovamente, consul lato destro o in alternativa l'ex Empoli a destra esull'out mancino.

Questi i convocati: Allan, Callejon, Di Lorenzo, Elmas, Fabian Ruiz, Gaetano, Insigne, Koulibaly, Karnezis, Llorente, Lozano, Luperto, Malcuit, Manolas, Meret, Mertens, Milik, Ospina, Younes, Zielinski.