JUVENTUS BERGONZI GASPERINI DE LIGT VAR ARBITRI/ Dall'episodio con protagonista de Ligt a Gasperini, passando per la VAR. Questi alcuni temi trattati in esclusiva a Calciomercato.it da Mauro Bergonzi, ex arbitro internazionale.

E' stata una giornata con diverse polemiche arbitrali, in particolare negli anticipi di sabato. Il tecnico dell'Atalanta Gasperini s'è infuriato, definendo inesistenti i due rigori concessi alla Lazio. Qual è la sua idea?

"Il secondo è ineccepibile. Nel primo la situazione è particolare. Intanto Rocchi è posizionato benissimo e solo lui ha potuto capire l'entità dell'intervento. Il pestone è evidente, ma se sia stato determinate per la caduta lo sa l'arbitro. Diciamo è un rigore discutibile.

Per quanto riguarda Gasperini, capisco il suo nervosismo per la rimonta subita, ma ha esagerato con le sue dichiarazioni".

Nell'anticipo serale ha fatto discutere il fallo di mano di de Ligt non sanzionato dall'arbitro Irrati...

"Non è calcio di rigore, è evidente che de Ligt prova a calciare quel pallone che poi gli sbatte sul braccio, trovandosi peraltro in una posizione congrua."

Sulla carta la nuova regola sul fallo di mano dovrebbe diminuire in modo importante la discrezionalità dell'arbitro, invece non crede che stia complicando la situazione?

"La regola è molto difficile da capire, da applicare, diventa una cosa quasi filosofica, quindi complica molto il lavoro dell'arbitro. Nel caso di de Ligt, la cosa che fa la differenza ai fini della punibilità dell'intervento è capire se il giocatore voleva giocare la palla o creare un ostacolo: è evidente che si tratta del primo caso. Se quella passa fosse finita direttamente sul braccio, sarebbe stato rigore".

Come dovrebbe essere secondo lei la regola per giudicare un fallo di mano?

"E' difficile stabilirlo. Credo che questo tipo di episodio sia uno dei più complicati da risolvere. Ci saranno sempre discussioni, ma il calcio è bello anche per questo. Quando arbitravo, io ero molto punitivo sul fallo di mano".

Terza stagione con la VAR. L'impressione è che da parte degli arbitri ci sia ancora troppa disparità nel ricorrere a questo strumento tecnologico...

"Dipende dal fatto che i dettami della Uefa e della Fifa sono più severi: loro dicono di ricorrere al VAR solo per un chiaro ed evidente errore e io sono d'accordo. Gli arbitri sulle intepretazione degli episodi stanno facendo bene, meno sulle direzioni di gara. Ci sono due/tre fischietti fuori forma. Ma questo è un altro discorso".

A chi si riferisce?

"I nomi li farò alla fine del girone d'andata, quando si potrà tracciare un bilancio più attendibile".