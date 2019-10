NAPOLI IBRAHIMOVIC ANCELOTTI / Ancelotti e Nicola Lombardo, direttore della comunicazione delNapoli, sabato in conferenza stampa per commentare l’intervista di Ibrahimovic alla Gazzetta dello Sport, citando anche 'Napoli milionaria', hanno usato l'espressione "Chi può dirlo?".

Ibra si è proposto al Napoli, è affascinato dal San Paolo da quando l'ha vissuto da avversario, dalla città apprezzata nei giri in vespa con Fabio

Tutte le notizie sul futuro di Ibrahimovic: CLICCA QUI!

Qualche anno fa Zlatan andò anche a cena con De Laurentiis a Los Angeles, con Ancelotti poi il rapporto è straordinario, non è un caso che il "leader calmo" dopo Napoli-Verona snocciolasse le sue statistiche in MLS. Secondo quanto raccolto da Calciomercato.it, al di là della stima e delle dichiarazioni, l'affare però è molto complesso: il Napoli ha già portato il monte ingaggi ad una cifra vicina ai 105 milioni e Ibra non verrebbe gratis, poi Ancelotti ha in rosa due centravanti di ruolo come Milik e Llorente oltre a Mertens e Lozano, schierati come punte. L'interesse reciproco c'è, il Napoli al momento nicchia, chissà se un giorno le parole di Ibra, che tornerebbe in Italia solo per una squadra attrezzata per puntare allo scudetto, potranno diventare realtà.