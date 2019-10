DIRETTA SLAVIA PRAGA BARCELLONA - Lo Slavia Praga ed il Barcellona si affrontano in una gara valida per la terza giornata del gruppo F di Champions League.

I cechi disognano un risultato positivo per dare una grande gioia ai propri tifosi, mentre i blaugrana divogliono conquistare la prima vittoria esterna europea per mettere già una seria ipoteca per gli ottavi di finale. Calciomercato.it vi offre il match del 'Sinobo Stadium' in tempo reale.

CLASSIFICA: Borussia Dortmund punti 4, Barcellona 4, Inter 1, Slavia Praga 1.