DIRETTA SALISBURGO NAPOLI - Il Napoli fa visita al Salisburgo in una sfida valida per la terza giornata del gruppo E di Champions League. Reduce dal pareggio senza reti contro il Genk, i partenopei di Ancelotti devono tornare a vincere per mantenere il primo posto del girone. Gli austriaci di Marsch, invece, cercano l'impresa che permetterebbe loro di operare il sorpasso in classifica.

FORMAZIONI UFFICIALI SALISBURGO-NAPOLI

SALISBURGO (4-4-2): Stankovic; Kristensen, Ramalho, Wober, Ulmer; Daka, Mwepu, Junuzovic, Minamino; Hwang, Haaland. All. Marsch

NAPOLI (4-4-2): Meret; Malcuit, Luperto, Koulibaly, Di Lorenzo; Callejon, Allan, Fabian Ruiz, Zielinski; Lozano, Mertens. All. Ancelotti

CLASSIFICA: Napoli punti 4, Liverpool 3, Salisburgo 3, Genk 1.