DIRETTA GENK LIVERPOOL - La terza giornata del gruppo E di Champions League mette di fronte il Genk e i campioni in carica del Liverpool.

Da un lato i belgi disperano di ripetere l'impresa ottenuta contro ile centrare un altro risultato positivo, mentre dall'altro i 'Reds' dihanno bisogno di centrare un altro successo per non mettere a rischio il passaggio del turno. Calciomercato.it vi offre il match della 'Luminus Arena' in tempo reale.

CLASSIFICA: Napoli punti 4, Liverpool 3, Salisburgo 3, Genk 1.