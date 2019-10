ROMA CRISTANTE OPERAZIONE FINLANDIA BECKHAM / Calvario senza fine per la Roma. Oltre a Nikola Kalinic, per cui ad ora non sono previste operazioni, anche Bryan Cristante è uscito malconcio dalla trasferta con la Sampdoria. Per lui l'infortunio è grave: distacco del tendine dell'adduttore destro e stop che lo costringerà a tornare solo nel 2020.

Il centrocampista giallorosso dovrà operarsi, ma con buona probabilità questo non avverrà a, né in Italia.

Come riporta il giornalista Roberto Infascelli su Twitter, Cristante dovrebbe sottoporsi all'intervento addirittura in Finlandia. La mente torna addirittura a David Beckham, che scelse anche lui di arrivare fino in Scandinavia per farsi operare al tendine d'Achille. L'allora giocatore del Milan, infatti, volò a Turku, in Finlandia, dal professor Sakari Orava. L'inglese rimare fuori 4 mesi tra marzo e settembre 2010 saltando il Mondiale.