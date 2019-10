DIRETTA SHAKHTAR DINAMO ZAGABRIA - La terza giornata del gruppo C di Champions League si apre con l'anticipo tra lo Shakhtar Donetsk e la Dinamo Zagabria che si disputa a Kharkiv.

Appaiati in classifica al secondo posto, gli ucraini died i croati dicercano un successo che in vista del ritorno potrebbe mettere in discesa il cammino verso gli ottavi di finale. Calciomercato.it vi offre il match dell'OSC Metalist' in tempo reale.

CLASSIFICA: Manchester City punti 6, Dinamo Zagabria 3, Shakhtar Donetsk 3, Atalanta 0.