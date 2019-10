MILAN SUSO SOCIAL PROTESTE CLACSON TWITTER / Il Milan non riesce ad alzare la testa. Contro il Lecce è arrivata l'ennesima doccia gelata per i rossoneri, con il gol di Calderoni al 92' che ha gettato nello sconforto l'ambiente. L'avventura di Stefano Pioli è cominciata a dir poco in salita, non solo per l'hashtag #Pioliout che impazzava su Twitter già prima dell'ufficialità del suo arrivo. La partita di ieri sera, però, ha scatenato la rabbia dei social soprattutto contro Suso.

Lo spagnolo è sempre stato titolare nelle prime 8 di campionato, saltando solo 10 minuti: un solo assist per l'ex Liverpool, al centro delle voci di calciomercato per il rinnovo e la sua richiesta che si vocifera essere di ben 6 milioni

Suso non ha inciso nemmeno ieri sera, anche quando il Milan sembrava decisamente in palla nel primo tempo. L'ennesima prestazione in colore del classe '93 ha fatto esaurire la pazienza dei tifosi rossoneri, che si sono riversati sui social lanciando l'hashtag #Susoout, diventato di tendenza su Twitter in poche ore. In particolare ha fatto sorridere e ha trovato molto seguito la protesta di un utente: "Visto che non so più cosa fare, suonerò il clacson finché non vedrò più in campo Suso". "Indegno", "Da mesi pascola in campo e nessuno lo manda in panchina", "È un sopravvalutato" recitano diversi tweet. I tifosi rossoneri stanno chiedendo a gran voce a Stefano Pioli di lasciare fuori lo spagnolo.