ESCLUSIVA NICOLODI BUNDESLIGA / Sta per iniziare una settimana molto ricca per le squadre italiane impegnate nelle coppe europee, sarà viva sull'asse Italia-Germania con l'Inter che affronta il Borussia Dortmund, la Roma il Monchengladbach, il Napoli, invece, va in trasferta in Austria a Salisburgo. Ne parliamo con Pietro Nicolodi, giornalista di Sky, commentatore ed esperto di Bundesliga:

Il Borussia Dortmund sta facendo fatica a trovare continuità, alterna prestazioni di diverso spessore. Che avversario troverà l'Inter?

"E' un momento particolare per il Borussia Dortmund, Favre non ha ancora trovato il gruppo dei titolari a cui affidarsi, hanno poi la tendenza a commettere delle sciocchezze in difesa. In Champions League contro lo Slavia Praga è andata bene anche per le occasioni fallite dalla formazione ceca sotto porta"

Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

L'Inter contro la Juventus, lo Slavia Praga e a tratti contro il Barcellona e il Sassuolo ha sofferto quando ha perso il dominio della partita. Che Inter ti aspetti contro il Borussia Dortmund?

"Il Borussia Dortmund con tutti gli avversari riesce a conquistare il dominio del pallone, dipende da che Inter sarà, penso che sarà fondamentale l'aspetto mentale che ha influito tanto nella prestazione contro il Barcellona perchè l'Inter non è ancora abituata all'intensità delle sfide di Champions League contro avversari di grande livello"

Nell'ultima amichevole contro l'Argentina la Germania ha messo in mostra un ampio ricambio generazionale. Il Borussia Dortmund che contributo può dare in tal senso?

"Favre può contare su Brandt, un talento importante, un giocatore di grande classe.

Nelle prime posizioni della Bundesliga, c'è tanto della scuola Salisburgo, con il Lipsia, l'ex Rose alla guida del Borussia Monchengladbach e Kovac, allenatore del Bayern Monaco, che è passato per la formazione austriaca. Qual è il segreto di questo club?

"Fanno un lavoro incredibile, ogni anno cambiano tutta la squadra, si rinnovano e restano al vertice, in questa stagione stanno facendo benissimo anche dopo l'addio di Rose e l'arrivo di Jesse Marsch dal New York Red Bull"

Il Salisburgo ha fatto soffrire anche il Liverpool, ha grande qualità nel pressing alto ed esprime in campo tanta intensità. Che partita t'immagini mercoledì sera?

"Dipende dal Napoli, una squadra strana che ha grandissima qualità, però, ogni tanto dimentica di metterlo in campo, se gli azzurri manterranno la concentrazione alta hanno le risorse per far male al Salisburgo"

Giovedì toccherà alla Roma affrontare il Borussia Monchengladbach, capolista in Bundesliga in compagnia del Wolfsburg dopo otto partite. Che impressione ti ha fatto finora la squadra di Rose?

"Ci sono due versioni di questa squadra: ottima in campionato, non meritava di perdere neanche contro il Borussia Dortmund, e sotto i suoi standard in Europa League, come dimostra la partita orrenda disputata contro il Wolfsberger e il pareggio immeritato di Istanbul contro il Basaksehir. Hanno una rosa forte, spicca il figlio di Thuram, giocatore molto importante, velocissimo, corre come un treno"

La Bundesliga sembra più equilibrata del solito, potrà durare questa situazione o pensi che poi alla fine il Bayern Monaco tornerà a dominare il campionato?

"Il Bayern Monaco è spaventosamente più forte, l'arrivo di Coutinho ha consentito alla squadra di Kovac di realizzare il salto di qualità, la sconfitta contro l'Hoffenheim e il pareggio contro l'Ausburg fanno immaginare che per le altre ci siano più margini del previsto, dovrebbero raddrizzare ancora tanti aspetti per trovare la continuità"