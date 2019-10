CHAMPIONS LEAGUE JUVE LOKOMOTIV MOSCA SARRI / La Juventus vuole ipotecare la qualificazione agli ottavi di Champions League battendo la Lokomotiv Mosca domani sera all''Allianz Stadium' di Torino. Alla vigilia del match ha parlato il tecnico bianconero Maurizio Sarri. La conferenza è stata seguita in diretta testuale da Calciomercato.it.

LOKOMOTIV - "Stanno facendo un'ottima stagione, stanno facendo benissimo in campionato, hanno una buona classifica in Champions. E' una squadra più forte di quel che tutti si aspettavano: non hanno un gran nome ma sono una buona squadra. E' una gara difficile per quanto visto a Leverkusen: è una squadra che si è chiusa bene, ha fatto bene la fase difensiva e quando rubava palla è pericolosa. Questa grande densità difensiva e abilità a ribaltare le azioni vanno affrontati con rispetto e calma: sarà dura, difficile".

DYBALA O HIGUAIN - "Preferirei di dirlo prima a loro. Sono entrambi in buone condizioni, scegliendone uno anche tramite sorteggio le possibilità di sbagliare sono limitate e questo è una grandissima fortuna. In queste 7 partite in 21 giorni avranno modo di esprimersi entrambi, sono sereno sia che giochi l'uno, sia che giochi l'altro".

MIGLIORARE - "Nella parte iniziale di campionato abbiamo creato un numero di occasioni da gol minore rispetto al volume di gioco, in questa parte concretizziamo meno di quanto creiamo. Arriveranno poi partite che segneremo in base a ciò che creiamo. La strada è quella giusta".

RAMSEY E DANILO - "Non penso possa giocare. Non ha nessun problema dal punto di vista muscolare perché gli accertamenti sono negativi ma sotto sforzo ha la sensazione di affaticamento all'adduttore e questo può essere un segno di rischio.

Il ragazzo sta lavorando sulla forza di questo muscolo per togliere questa sensazione sotto stress di prestazione. Danilo si sta allenando con noi da qualche giorno: ci sono dubbi sui 90 minuti ma sta bene, è recuperato dal punto di vista clinico e a sensazione anche da quello agonistico".

ALLENARE RONALDO - "E' chiaramente motivo di soddisfazione e di orgoglio. E' un giocatore con una mentalità straordinaria, ha la capacità di porre obiettivi a tutta la squadra e di porsi obiettivi individuale a ripetizione. Quando ha segnato i 700 gol sono convinto che si è posto l'obiettivo degli 800 gol: è qualcosa di contagioso, l'aspetto mentale mi fa capire che è quella la grande differenza. Mentalmente ha qualcosa più di tutti".

RABIOT - "E' chiaro che giocare con continuità aiuta tutti i giocatori. Nelle grandi squadre gli organici sono così vasti che giocare con continuità è difficile per tutti. L'aspetto più positivo è che è stato un mese senza giocare, è tornato dentro ed è migliorato: significa che si può migliorare anche tramite allenamenti e di questo sono contento. Ha avuto la fortuna/sfortuna di non andare in Nazionale e poter fare un lavoro specifico fisico e tattico. E' un grande crescita, ma era tenuto in considerazione anche prima: lo stavamo soltanto aspettando".

DIFFERENZA DEMIRAL-RUGANI - "C'è un discorso di caratteristiche, come chiedere se c'è differenza tra Bonucci e Chiellini. Demiral è più simile a Chiellini, Rugani più simile a Bonucci: è un discorso di caratteristiche e non di gerarchie. Come ho sempre detto, in questo momento nel tentativo di velocizzare un po' la crescita del reparto, abbiamo privilegiato soprattutto per vie centrali la continuità. In futuro spero di essere in grado di cambiare due giocatori a partita anche nella linea difensiva".

