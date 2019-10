BRESCIA-FIORENTINA DIRETTA SERIE A LIVE CRONACA TEMPO REALE MONTELLA CORINI BALOTELLI RIBERY - Brescia-Fiorentina chiude l'ottava giornata del campionato di Serie A. Le 'Rondinelle' di Eugenio Corini arrivano all'appuntamento dopo la sconfitta sul campo del Napoli, la seconda consecutiva, alla sesta giornata, mentre non sono scesi in campo nel turno precedente a causa del rinvio del match col Sassuolo, chiesto dai neroverdi dopo la scomparsa del presidente Squinzi; di contro, in Lombardia arriva una squadra, quella allenata da Vincenzo Montella, che gode di un ottimo stato di forma e contro l'Udinese ha conquistato la terza vittoria consecutiva.

Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dello stadio 'Mario Rigamonti'.

PROBABILI FORMAZIONI BRESCIA-FIORENTINA

Brescia (4-3-1-2): Joronen; Sabelli, Cistana, Chancellor, Mateju; Bisoli, Tonali, Dessena; Romulo; Donnarumma, Aye. All. Corini



Fiorentina (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Lirola, Pulgar, Badelj, Castrovilli, Dalbert; Chiesa, Ribery. All. Montella

CLASSIFICA SERIE A: Juventus 22 punti; Inter 21; Atalanta 17; Napoli 16; Cagliari 14; Roma 13; Lazio e Parma 12; Fiorentina 11; Torino, Udinese e Milan 10; Bologna e Verona 9; Lecce 7; Brescia*, Sassuolo* e Spal 6; Genoa 5; Sampdoria 4

*una partita in meno