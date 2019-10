ROMA CRISTANTE INFORTUNIO COMUNICATO / Altra tegola per la Roma. I giallorossi escono con le ossa rotte dalla trasferta di 'Marassi' con la Sampdoria, in tutti i sensi.

A rendere noti i dettagli dello stop è stata la Roma con un comunicato sul proprio sito ufficiale: "Gli esami strumentali svolti in mattinata hanno evidenziato per Bryan Cristante un distacco del tendine dell’adduttore destro. Nelle prossime ore verrà decisa la terapia che possa garantire il miglior recupero del calciatore". Bruttissima notizia per Fonseca, che aveva trovato nell'ex Atalanta il punto di riferimento del centrocampo, ma ora dovrà farne a meno per circa 3 mesi, quindi nel 2020. E la formazione degli infortunati dall'inizio dell'anno si 'rinforza'.