Europa League, gli arbitri di Roma e Lazio

EUROPA LEAGUE ARBITRO ROMA LAZIO / Lazio e Roma si affacciano all'Europa League con due pareggi nell'ultima di campionato, ma senza dubbio con umori diversi. I biancocelesti hanno rimontato tre gol all'Atalanta, i giallorossi hanno pareggiato 0-0 in casa della Samp perdendo altri due giocatori importanti per lungo tempo. Entrambe sono attese da un match molto importante giovedì: da una parte Fonseca, che in casa col Borussia Moenchengladbach può ipotecare i sedicesimi, dall'altra Inzaghi che però non può permettersi passi falsi dopo la sconfitta all'esordio col Cluj.

L'UEFA ha reso note le designazioni arbitrali per Roma-Borussia Moenchengladbach e-Lazio: per i giallorossi c'è lo scozzese, i biancocelesti trovano il croato

Group J

24 October 2019, 18:55 CET - Rome (Stadio Olimpico)

AS Roma (ITA) - Borussia Mönchengladbach (GER)

Referee: William Collum (SCO)

Assistant Referee 1: Francis Connor (SCO)

Assistant Referee 2: David McGeachie (SCO)

Fourth Official: Donald Robertson (SCO)

UEFA Referee Observer: Ferenc Székely (HUN)

UEFA Delegate: Danijel Jošt (SVN)



Group E

24 October 2019, 21:00 CET - Glasgow (Celtic Park)

Celtic FC (SCO) - SS Lazio (ITA)

Referee: Ivan Bebek (CRO)

Assistant Referee 1: Goran Pataki (CRO)

Assistant Referee 2: Bojan Zobenica (CRO)

Fourth Official: Igor Pajač (CRO)

UEFA Referee Observer: Rien Koopman (NED)

UEFA Delegate: Balázs Makray (HUN)