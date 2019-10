CALCIOMERCATO GENOA THIAGO MOTTA ESONERO ANDREAZZOLI CARRER GUIDOLIN - Continua il casting del presidente del Genoa, Enrico Preziosi, per la scelta del nuovo allenatore. Ormai dato per assodato l'esonero di Aurelio Andreazzoli, non ancora ufficializzato, dopo il rotondo 5-1 patito ieri sul campo del Parma, la società rossoblu sta vagliando tutte le possibili soluzioni. E, oltre a quelle che portano a Massimo Carrera e Francesco Guidolin, torna di moda un nome già accostato nelle scorse settimane: l'ex centrocampista del 'Grifone', Thiago Motta.

Attualmente impegnato nel master per gli allenatori a Coverciano, e reduce dall'esperienza alla guida delle giovanili al, il 37enne italo-brasiliano è una possibilità sulla quale si sta ragionando in questo ore, che puoi seguire CLICCANDO QUI . Stando alle ultime indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it , i rapporti tra Preziosi e Thiago Motta sono ottimi da sempre e tra i due ci sono contatti frequenti, consolidati nel tempo. Anche ultimamente ci sono stati degli abboccamenti, ma non si è parlato concretamente, per ora, dell'eventualità di guidare il Genoa. In ogni caso, quella di Thiago Motta è più di un'idea nella testa del patron della società ligure che nelle prossime ore prenderà una decisione definitiva.