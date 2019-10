CHAMPIONS LEAGUE ARBITRI INTER NAPOLI / Archiviato l'ultimo turno di campionato con una vittoria, Inter e Napoli sono pronte a rituffarsi in Champions League. Mercoledì sera la squadra di Conte ospiterà il Borussia Dortmund in una sfida a dir poco decisiva, dove la vittoria è l'unica opzione possibile per i nerazzurri. Più tranquilli gli uomini di Ancelotti, che in ogni caso non devono abbassare la guardia in casa del Salisburgo: tre punti metterebbero un'ipoteca sugli ottavi, una sconfitta rimetterebbe tutto in discussione.

L'UEFA, intanto, ha reso note le designazioni arbitrali per Inter-Borussia Dortmund e Salisburgo-Napoli, entrambe in campo mercoledì 23 ottobre alle ore 21: per la prima fischietto all'inglese, per la seconda al francese

Group E

23 October 2019, 21:00 CET - Salzburg (Red Bull Arena)

FC Red Bull Salzburg (AUT) - SSC Napoli (ITA)

Referee: Clément Turpin (FRA)

Assistant Referee 1: Nicolas Danos (FRA)

Assistant Referee 2: Cyril Gringore (FRA)

Fourth Official: Frank Schneider (FRA)

Video Assistant Referee: François Letexier (FRA)

Assistant Video Assistant Referee: Benoît Millot (FRA)

UEFA Referee Observer: Martin Ingvarsson (SWE)

UEFA Delegate: Ronald Zimmermann (GER)

Group F

23 October 2019, 21:00 CET - Milan (Stadio Giuseppe Meazza)

FC Internazionale Milano (ITA) - Borussia Dortmund (GER)

Referee: Anthony Taylor (ENG)

Assistant Referee 1: Gary Beswick (ENG)

Assistant Referee 2: Adam Nunn (ENG)

Fourth Official: David Coote (ENG)

Video Assistant Referee: Stuart Attwell (ENG)

Assistant Video Assistant Referee: Paul Tierney (ENG)

UEFA Referee Observer: Miroslav Tulinger (CZE)

UEFA Delegate: Martin Sturkenboom (NED)

Group G

23 October 2019, 21:00 CET - Lisbon (Estádio do SL Benfica)

SL Benfica (POR) - Olympique Lyonnais (FRA)

Referee: Ivan Kružliak (SVK)

Assistant Referee 1: Tomáš Somoláni (SVK)

Assistant Referee 2: Branislav Hancko (SVK)

Fourth Official: Peter Kráľovič (SVK)

Video Assistant Referee: Paweł Gil (POL)

Assistant Video Assistant Referee: Paweł Raczkowski (POL)

UEFA Referee Observer: Kýros Vassáras (GRE)

UEFA Delegate: Clive Whitehead (ENG)

Group H

23 October 2019, 21:00 CET - Villeneuve-d'Ascq (Stade Pierre Mauroy)

Lille OSC (FRA) - Valencia CF (ESP)

Referee: Deniz Aytekin (GER)

Assistant Referee 1: Eduard Beitinger (GER)

Assistant Referee 2: Rafael Foltyn (GER)

Fourth Official: Sven Jablonski (GER)

Video Assistant Referee: Sascha Stegemann (GER)

Assistant Video Assistant Referee: Christian Dingert (GER)

UEFA Referee Observer: Mehmet Murat Ilgaz (TUR)

UEFA Delegate: Boris Stankov (BUL)