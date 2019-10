CALCIOMERCATO JUVENTUS INTER CHAMPIONS LEAGUE / Quasi archiviata la giornata di Serie A, la quale si concluderà questa sera con Brescia-Fiorentina, domani e mercoledì sarà tempo di scendere nuovamente in campo in Europa. Juventus e Inter infatti saranno chiamate a continuare il loro percorso di qualificazione nei gironi di Champions League, affrontando rispettivamente Lokomotiv Mosca e Borussia Dortmund. Parallelamente le due società stanno compiendo le loro valutazioni relative sui possibili rinforzi da regalare a Sarri e a Conte durante la finestre invernale di calciomercato, unico strumento utile per apportare correttivi alle lacune palesate dagli organici. Sotto questo aspetto sono diversi gli incroci che potrebbero riguardare le due compagini del Nord Italia: tra questi ci sono calciatori del calibro di Eriksen, Rakitic, Alderweireld e Vertonghen. Ecco quindi le ultime sulle prossime sfide europee e sui possibili intrecci dei due club in questione.

Champions League, Juventus: due i dubbi di Sarri. Inter, ballottaggio Vecino-Gagliardini in mediana

La Juventus scenderà in campo già domani in Europa. Vincere contro il Lokomotiv Mosca permetterebbe alla Vecchia Signora di mettere una seria ipoteca sulla qualificazione, staccando proprio la formazione russa di quattro lunghezze. Per cercare di ottenere i tre punti allo Stadium, Sarri sta valutando di apportare alcuni cambi rispetto all'11 messo in campo durante l'ultima gara di Serie A contro il Bologna. Uno di questi riguarderà la difesa della porta, con Szczesny che rileverà il posto occupato da Buffon contro i felsinei. Davanti al polacco agirà il quartetto composto da Bonucci e De Ligt al centro e da Cuadrado e Alex Sandro sulle corsie esterne. Il trio di centrocampo sarà invece affidato a Pjanic, Khedira e a Matuidi. Il dubbio più importante riguarda il ruolo di trequartista. Bernardeschi e Ramsey infatti si giocheranno fino alla fine una maglia da titolare, con l'ex Fiorentina in leggero vantaggio.

Il compito di far gol ai russi sarà affidato all'intoccabile Ronaldo e a uno tra Higuain e Dybala.

La probabile formazione della Juventus (4-3-1-2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, de Ligt, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Matuidi; Bernardeschi; Dybala, Ronaldo.

Quella contro il Borussia Dortmund sarà una sfida decisiva per Antonio Conte, che dovrà necessariamente vincere per rimanere agganciato con la sua Inter alle prime posizioni del proprio girone, distanti sole tre lunghezze. Per cercare di arginare la propensione offensiva della squadra tedesca, l'ex Chelsea si affiderà al solito e collaudato 3-5-2: Handanovic presidierà la porta, guidando con le sue indicazioni il trio difensivo composto da Godin, De Vrij e Skriniar. I due esterni saranno, a meno di sorprese, Candreva e Asamoah mentre in al centro del centrocampo agiranno Barella, Brozovic e Vecino, quest'ultimo insidiato da Gagliardini, reduce da ottime risposte sul campo ma meno esperto in gare internazionali rispetto al collega ex Fiorentina. In avanti, vista anche l'assenza di Sanchez, agiranno Lukaku e Lautaro.

La probabile formazione dell'Inter (3-5-2): Handanovic; Godin, de Vrij, Skriniar; Candreva, Barella, Brozovic, Vecino, Asamoah; Lukaku, Lautaro.

Calciomercato Juventus e Inter, da Eriksen a Rakitic: quanti possibili intrecci a gennaio!

Inter e Juventus potrebbero duellare l'un l'altra non solo in campionato ma anche durante il calciomercato invernale. Gennaio infatti sarà un mese importante per chiudere trattative che siano in grado di dare il loro contributo nella parte finale della stagione. A tal proposito alcuni calciatori importanti sono attualmente sotto i radar di entrambe le dirigenze. Uno di questi è sicuramente Ivan Rakitic, centrocampista non considerato incedibile dal Barcellona e apprezzato, oltre che dalle due italiane, anche dal Manchester United. Un altro nome che scalderà il calciomercato invernale è quello di Eriksen, centrocampista in scadenza con il Tottenham. Sul danese però non ci sarebbero solo Paratici e Marotta ma anche top club come Real Madrid e PSG, quest'ultimo pronto a privarsi di Paredes e di Draxler pur di accoglierlo. Difficile infine un duello a gennaio per Alderweireld e Vertonghen: in scadenza nel 2020, i due difensori sembrano destinati a rimanere negli Spurs come recentemente affermato dal proprio allenatore Pochettino. E' possibile quindi che un'eventuale sfida venga rimandata alla più lunga sessione estiva di trasferimenti.