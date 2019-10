ROMA INFORTUNI SQUADRA FONSECA / Fonseca non sa più che pesci pigliare. Quella di ieri è senza dubbio una giornata da dimenticare per la Roma, che non va oltre lo 0-0 in casa della Samp ultima in classifica e perde altri due giocatori per infortunio. Si tratta di Bryan Cristante e Nikola Kalinic, entrambi rischiano un lungo stop (il primo 3 mesi, il secondo 2). Il tecnico portoghese è in difficoltà, la squadra è decimata dagli stop - muscolari e traumatici - e all'orizzonte c'è un tour de force che a questo punto spaventa soprattutto a livello fisico.

Giovedì si torna in campo in un match importante contro il, poi la sfida al, il turno infrasettimanale ae lo scontro con il

Per i giallorossi quello di Kalinic è il quattordicesimo infortunio stagionale, un'enormità visto che siamo solo a ottobre. Con tutti gli stop da inizio anno Fonseca metterebbe insieme una formazione di tutto rispetto. In difesa Zappacosta, Smalling e Spinazzola; a centrocampo vasta scelta con Mkhitaryan, Pellegrini, Diawara, Cristante e Perotti. In avanti Dzeko in coppia con Under. Ma Fonseca avrebbe anche la possibilità di inserire qualche riserva in panchina come Pastore e Kalinic. Senza contare Pau Lopez, che si è fermato in allenamento ma non ha saltato partite di campionato (solo quella in casa del Wolfsberger, in cui comunque era in panchina). E chissà che Petrachi non possa pensare anche di ricorrere al mercato degli svincolati, con diversi centrocampisti disponibili.