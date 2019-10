CALCIOMERCATO INTER IBRAHIMOVIC / Zlatan Ibrahimovic (di nuovo) all'Inter non è solo una grande suggestione di mercato. L'operazione ritorno sarebbe già stata abbozzata, perlomeno dal suo agente Mino Raiola. Secondo 'Il Giornale' l'agente del fuoriclasse svedese - legato ai Los Angeles Galaxy fino al 31 dicembre prossimo e quindi da gennaio ingaggiabile a costo zero - ha proposto il suo assistito (anche) al club nerazzurro. Che si è preso del tempo per riflettere se sia il caso o meno di portare a compimento l'affare.

Ci sono dei pro, tra questi la possibilità di aggiungere classe, personalità ed esperienza a un reparto offensivo coi giocatori contati dopo l'infortunio di(out tre mesi). Parliamo di tre 'doti' che in Champions, ammesso che la squadra di Conte superi il girone, potrebbero far comodissimo... Ma anche dei contro, l'età (38 anni) e l'ingaggio del classe '81 - che intanto Sinisa Mihajlovic sta provando a portare a Bologna - che è di circa 6 milioni. Senza contare che la sua 'figura' rischierebbe di oscurare, il maxi investimento dinello scorso mercato estivo, e la sua richiesta di due anni e mezzo di contratto, contro uno e mezzo che avrebbe in mente l'Inter. Nelle prossime settimane se non giorni vedremo se ci saranno ulteriori sviluppi su un affare che avrebbe del clamoroso