ROMA INFORTUNIO KALINIC / Piove sul bagnato in casa Roma. La squadra di Fonseca esce da 'Marassi' decisamente malconcia, sia per la prestazione deludente che per un'infermeria che continua a riempirsi.

Secondo le informazioni raccolte da Calciomercato.it, l'attaccante croato avrebbe riportato la frattura della testa del perone della gamba sinistra. Per l'ex Atletico Madrid si prospettano ben due mesi di stop: al momento, però, non è prevista nessuna operazione per lui. Un bel problema per Fonseca, che già a Genova ha dovuto far entrare Edin Dzeko, a pochi giorni dall'operazione allo zigomo. E la Roma torna in campo già giovedì.