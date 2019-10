p>CALCIOMERCATO TORINO MAZZARRI / Le due vittorie guadagnate nelle prime due giornate di campionato controavevano parzialmente cancellato la mancata qualificazione ai gironi di Europa League ma adesso ildi Walterè finito nuovamente sotto accusa dopo le recenti prestazioni. Tutte le news di calciomercato e non solo: Clicca Qui

La sconfitta rimediata control'Udinese nell'ultimo turno di campionato pone al centro delle critiche Mazzarri: secondo quanto riportato da 'Tuttosport', il tecnico si giocherà la permanenza sulla panchina granata nelle prossime tre partite in programma contro Cagliari, Lazio e Juventus. Dopo la sconfitta casalinga rimediata contro il Lecce, Cairo bloccò già il rinnovo del contratto di Mazzarri in scadenza a giugno ma adesso la posizione dell'ex tecnico di Inter e Napoli è diventata ancora più instabile. Circolano già i primi nomi con Gattuso in prima fila.