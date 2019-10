MILAN GANZ PIOLI / Maurizio Ganz, tecnico del Milan femminile, ha rilasciato il suo pensiero sul momento della squadra maschile: "Non è un momento felice. Peccato per ieri, avevo visto un Milan convinto e voglioso nel primo tempo. Forse nel secondo non è stato così brillante, ma Piatek è entrato e ha fatto gol - le sue parole a 'Radio anc'hio Sport' - Poi c'è stata questa bellissima rete del Lecce allo scadere.

Ci vorrà pazienza ora come non mai, ma ieri ho visto un Milan più diverso e brillante. Anche il calendario non aiuta, ma speriamo che queste partite diano il fuoco nei calciatori per affrontarle.in panchina? Pioli ha detto che lo aveva visto meno pronto per iniziare dall'inizio. Poi è entrato e ha fatto un bel gol. A volte io subentravo e facevo la giocata giusta per vincerla. Piatek deve giocare ma Stefano ha detto che lo ha visto meno brillante".