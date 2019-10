CALCIOMERCATO INTER LAUTARO MARTINEZ RINNOVO / E' sicuramente l'uomo del momento in casa Inter: con la doppietta siglata ieri al Mapei Stadium contro il Sassuolo, sono quattro le reti siglate consecutivamente da Lautaro Martinez nelle ultime 3 partite disputate dalla squadra nerazzurra.

Secondo quanto riportato da 'Tutttosport' la clausola rescissoria presente nel contratto da 111 milioni di euro e valida per l'estero (scade ogni 15 luglio) inizia così ad essere sempre più stretta. Il Barcellona monitora con attenzione le prestazioni del 'Toro', l'Inter però è pronta a blindarlo. Nei prossimi giorni infatti è atteso a Milano il suo procuratore, Beto Yaque: la dirigenza nerazzurra non ha fretta di lavorare su un altro prolungamento visto che il contratto è in scadenza nel 2023 ma Marotta vorrebbe elliminare la clausola dal contratto.