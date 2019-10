CALGIARI CEPPITELLI / Felice pr il momento positivo del suo Cagliari, Luca Ceppitelli ha rilasciato alcune dichiarazioni: "Abbiamo vissuto un ottimo inizio di campionato, fa piacere che i tifosi sognino ma noi dobbiamo restare coi piedi per terra e non perdere di vista l'obiettivo - spiega il capitano a 'Radio anch'io Sport' - Avevamo una buona identità già dallo scorso anno. Conosciamo il mister ancora di più e sono arrivati giocatori che ci hanno fatto fare il salto di qualità che ci serviva. Cagliari più forte in cui sono? Probabilmente si, quest'anno c'è una consapevolezza diversa, sappiamo che abbiamo qualità e lo vediamo in allenamento tutti i giorni.

Sappiamo che possiamo giocarcela con tutti.? Sta facendo davvero un gran campionato ma lui è un portiere forte. Può capitare una stagione difficile in carriera, ma sta dimostrando che è un portiere di altra caratura. Si merita quello che sta facendo ora".

Ceppitelli ha parlato anche degli obiettivi stagionali: "Europa?Non ne parliamo, il campionato è lunghissimo e faremmo un errore a perdere il nostro obiettivo. Vogliamo migliorarci e la strada è quella giusta. Vedremo dove ci porterà, ma parlare d'Europa è prematuro. In difesa siamo attrezzati bene e siamo affiatati, stiamo subendo pochi gol e speriamo che questo continui. Tutta la squadra ha un'organizzazione tale che porta ad essere solidi".