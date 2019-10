GENOA ANDREAZZOLI CARRERA / Ore contate in casa Genoa per Aurelio Andreazzoli dopo la pesante sconfitta per 5-1 in casa del Parma.

Il tecnico è ad un passo dall'esonero con il patron Preziosi che ha incontrato nelle scorse ore Massimoche, stando al 'Secolo XIX', sarebbe in pole per sedere sulla panchina dei 'Grifoni'. Oltre a Carrera in corsa anche Guidolin per rimpiazzare Andreazzoli . Il Genoa è al momento penultimo in classifica, davanti solo ai cugini della Sampdoria.