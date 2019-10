CALCIOMERCATO BOLOGNA IBRAHIMOVIC / Zlatan Ibrahimovic al Bologna? Sinisa Mihajlovic farà di tutto per cercare di portare il gigante svedese al Dall'Ara: secondo quanto riportato dal 'Corriere dello Sport', l'allenatore rossoblu ha avuto diversi contatti telefonici con l'ex attaccante di Inter, Milan e Juventus e l'idea è quella di farlo sbarcare nuovamente in Italia da gennaio a giugno. ''Aiutami 6 mesi a Bologna e poi puoi smettere!", la richiesta di Sinisa.

''Amico, voglio pensari bene'', la risposta di Ibra. Tutte le news di calciomercato e non solo: Clicca Qui

Il contratto di Ibrahimovic con i L.A. Galaxy scade il 31 dicembre ed è stato proprio lui, in una recente intervista, ad aprire al ritorno in Serie A e a parlare dell'amico Sinisa. La volontà del giocatore rimane quella di lottare per qualcosa di importante ma Ibra non ha chiuso completamente le porte all'idea Bologna: Mihajlovic vuole fare leva sui buoni rapporti con Mino Raiola per piazzare il super colpo, le prossime settimane saranno utili per capire se il sogno può veramente trasformarsi in realtà. Il Napoli di Ancelotti e l'Inter di Antonio Conte monitorano la situazione.