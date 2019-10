INTER FURIA CONTE / La vittoria non basta per far sorridere Conte. Troppa la sofferenza finale nella gara di ieri contro il Sassuolo, terminata 4 a 3 in favore dei nerazzurri, che si sono rilassati dopo il momentaneo 4 a 1 firmato da Lautaro.

Così, spuntano retroscena sulla reazione del tecnico a fine gara:

Entrato negli spogliatoi dopo il fischio finale, Conte avrebbe mostrato la sua rabbia e delusione: il tecnico, riporta il 'Corriere dello Sport', avrebbe chiesto in futuro di evitare queste flessioni e questi cali di concentrazione che rischiano di rovinare il lavoro settimanale, ma avrebbe anche spronato coloro che lo avevano più deluso a cambiare marcia. La reprimenda sarebbe stata colta anche da chi era nei paraggi dello spogliatoio e, in particolare, dai dirigenti, che avrebbero acoltato con un filo di compiacimento, segnale che ora all'Inter non basta più vincere ma anche farlo senza troppa sofferenza.