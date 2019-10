CALCIOMERCATO NAPOLI CASSANO INSIGNE IBRA / Antonio Cassano, direttamente dagli studi di 'Tiki Taka', ha fatto il punto sui principali temi che tengono banco in casa Napoli.

A partire dal caso: ''Nessuno dice che Ancelotti ha fatto di tutto per fare andare via Insigne in quanto in estate aveva preso Lozano''. Tutte le news di calciomercato e non solo: Clicca Qui A dicembre gli scade il contratto. Se il Napoli lo prende, diventa la principale candidata a vincere lo scudetto. Ibra fa ancora la differenza. Lui è un professionista serio. Lo vedo molto bene a Napoli, lui è uno spirito libero a cui piace giocare a calcio".