CALCIOMERCATO INTER MAROTTA / Ventuno punti in otto gare di campionato, uno solo in meno della capolista Juventus. L'Inter di Conte ha ripreso il suo cammino dopo il ko rimediato a 'San Siro' contro i bianconeri: 4 a 3 al Sassuolo con inaspettata sofferenza finale che ha fatto innervosire il suo tecnico, comunque soddisfatto dell'andamento generale. Nel mercato di gennaio, però, nonostante Marotta abbia chiuso le porte a Ibrahimovic, qualcosa può accadere.

Molteplici sono i nomi caldi per il centrocampo dell'Inter. Attenta a sfuttare le occasioni che offre il mercato, riporta la 'Gazzetta dello Sport', la dirigenza avrebbe già imbastito i primi sondaggi: per il serbo Matic (allenato da Conte al Chelsea) si segue con interesse l’evoluzione del Manchester United, mentre con Rakitic un abboccamento c’è stato anche di recente. Tuttavia, nelle prossime settimane si attenderanno risposte anche dai calciatori già presenti in rosa. Se Gagliardini ieri ha risposto bene, lo stesso è chiamato a fare Vecino mercoledì contro il Borussia Dortmund. In attacco, infine, nei prossimi due mesi si attenderanno riscontri da Politano, che dovrà essere in grado di giocarsela con i titolari Lukaku e Lautaro.