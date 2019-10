MILAN LECCE KRUNIC INTERVISTA / Il Milan viene beffato nel finale dal gol di Calderoni. Il Lecce pareggia 2-2 e gela la 'San Siro' rossonera, che sperava di festeggiare dopo il gol di Piatek.

Buono l'ingresso in campo di Rade, che nel postpartita ha commentato: "Abbiamo fatto una grande partita, soprattutto nel primo tempo, ma dovevamo chiuderla prima".

Per restare aggiornato con tutte le news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

L'ex Empoli continua: "Ci siamo abbassati e abbiamo preso due gol, ci è mancata un po' di fortuna ma meritavamo di vincere". Ai microfoni di 'Milan TV', il centrocampista bosniaco dice la sua su Stefano Pioli: "Mi è piaciuto molto, è una persona onesta e stasera ha dimostrato di avere fiducia in me". Sul futuro: "Usciamo più forti da questa partita. Contro la Roma non sarà facile, ma noi dobbiamo pensare ad andare avanti a testa alta e continuare a lottare in ogni allenamento e in ogni partita".

Krunic ha parlato poi anche in zona mista: “Penso che si è visto che siamo cresciuti un po’ ma per sfortuna abbiamo preso gol nel finale. Abbiamo giocato bene, con Pioli è cambiato abbastanza. il Milan è più lucido e deciso. È davvero un peccato non aver vinto, oggi il risultato è l’unica cosa negativa”.