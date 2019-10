ITALIANS - Giovinco-gol, torna a sorridere anche Lanzafame

ITALIANS PAGELLE / Su Calciomercato.it torna l'appuntamento settimanale con Italians: ecco le pagelle dei principali giocatori italiani all'estero e i top ed i flop dell'ultimo turno di campionato. Ritorna al gol Giovinco, in Arabia Saudita, che lancia il suo Al-Hilal primo in classifica alla vittoria rotonda: 3-0. Gli fa eco il solito Lanzafame, in Ungheria, che però viveva un periodo di difficoltà. La sua rete rilancia l'Honved di Sannino in classifica, facendolo risalire di fatto dalla zona rossa.Bene anche Pellè e Cannavaro, in Cina. Sconfitta per Ogbonna in Premier League.

ITALIANS, DA GIOVINCO A CANNAVARO: LE PAGELLE DEGLI ITALIANI ALL'ESTERO

PREMIER LEAGUE

JORGINHO (Chelsea) 6,5 - Solita buona gara in cabina di regia, fra una sventagliata e l'altra che apre il gioco su entrambe le fasce. Ordinato e rapido nell'organizzazione del gioco.

MOISE KEAN (Everton) s.v. - Subentra all'86' della sfida vinta col West Ham del connazionale Ogbonna.

PATRICK CUTRONE (Wolwerhampton) 6 - Determinante nell'azione che porta al gol del momentaneo vantaggio, con un tiro in girata respinto dal portiere del Southampton sui piedi di un accorrente. Il var però annulla per una posizione irregolare che è proprio la sua, di pochi millimetri. Si rivede solo al 62' poi, momento in cui viene sostituito da Jota

ANGELO OGBONNA (West Ham) 5,5 - Troppo leggero anche lui, come il resto della difesa, nella marcatura a Bernard, che quindi riesce a ricavarsi l'occasione per portare in vantaggio l'Everton. Finisce 2-0 il match.

NON HANNO GIOCATO: Adam Masina (Watford), Emerson Palmieri (Chelsea)

LIGUE 1

NON HANNO GIOCATO: Pietro Pellegri (Monaco), Marco Verratti (Psg).

BUNDESLIGA

VINCENZO GRIFO (Friburgo) 5,5 - Rileva Holer al 58', ma senza riuscire a rendersi pericoloso.

La partita con l'Union Berlino termina con la sconfitta: 2-0.

NON HANNO GIOCATO:

LIGA

NON HANNO GIOCATO: Cristiano Piccini (Valencia), Federico Barba (Valladolid).

CINA

STEPHAN EL SHAARAWY (Shanghai Shenhua) 6 - Subentra al 64', ma la sfida è già indirizzata e finisce 2-1 per il suo Shanghai Shenhua, contro il Dalian Yifang.

GRAZIANO PELLE' (Shandong Luneng) 6,5 - Lo Shandong ne fa tre sul terreno di gioco del Guangzhou R&F, e fa effetto non vedere il suo nome nel tabellino dei marcatori. Ma serve un assist a Fellaini per il tris del belga.

DALLA PANCHINA:

FABIO CANNAVARO (Guangzhou Evergrande) 6,5 - Vince 3-2 in casa dello Shenzen, rimanendo a +3 dallo Shanghai SIPG secondo in classifica. La squadra, che veniva da due sconfitte consecutive, ha saputo reagire al momento delicato vincendo una partita complicata.

NON HANNO GIOCATO: Eder (Jiangsu Suning)

RESTO DEL MONDO

ALESSANDRO DIAMANTI (Western United) 6 - Titolare nel duo che agisce alle spalle dell'unica punta Berisha, alla seconda di campionato. Gioca ancora una volta 90', sciorinando una buona condizione fisica. Il Western United pareggia comunque, 1-1 col Perth Glory.

DAVIDE LANZAFAME (Honved) 7 - Ritorna al gol, all'80' della sfida esterna col Zalaegerszeg, rilanciando ad una boccata d'ossigeno da repirare a pieni polmoni il suo Honved. In classifica si risale all'ottavo posto.

SEBASTIAN GIOVINCO (Al-Hilal) 7 - Apre le danze al 22', nel 3-0 secco rifilato al Damac fanalino di coda. Gioca 51', poi esce sostituito da Al Dawsari.

DANIELE VERDE (AEK) 6 - 76' da titolare nella sfida vinta 3-2 dall'Aek col Volos, che rilancia la squadra ai piani alti della classifica. Buono il suo contributo nella trequarti avversaria, ma non riesce a confezionare gol né assist.

NON HANNO GIOCATO: Daniele De Rossi (Boca Juniors), Federico Macheda (Panathinaikos).

DALLA PANCHINA:

GIUSEPPE SANNINO (Honved) 6,5 - Vittoria esterna, pesante grazie al gol messo a segno all'80' da Lanzafame. In classifica risale la china portandosi all'ottavo posto con 10 punti. A-9 dal piazzamento utile per l'accesso in Europa League.

ANDREA STRAMACCIONI (Esteghlal FC) - L'Estghlal giocherà il 21 ottobre in casa del Saipa, alle 15:15.

