Dobbiamo provare a pressare il più possibile, in modo da creare anche più occasioni da gol. Ieri ne abbiamo avute tante, purtroppo non le abbiamo sfruttate: tenendo la partita aperta si può sempre rischiare. Stiamo capendo la filosofia del mister, la stiamo mettendo in opera sempre meglio in ogni partita. Questa squadra si diverte e credo che diventerà sempre più forte con il passare del tempo".

SARRI - "Penso che Sarri si aspettasse tutto subito, ma è normale che ci voglia del tempo, anche se già si riesce a vedere tanto delle sue idee, del suo gioco. Sicuramente, qualcosina da migliorare c’è sempre e si migliorerà con il tempo. L’importante è che la squadra non abbia tanti infortuni, aver tutti disposizione è fondamentale per cercare di raggiungere tutti gli obiettivi, soprattutto Champions e campionato".

MOMENTO DI FORMA - "È stato un inizio di stagione importante, mi sento in fiducia, sono nel pieno della maturità calcistica. Sto bene, la squadra riesce a esprimersi bene, mi diverto e lo si vede sul campo.

Poi, i gol fanno sicuramente piacere, ma quello che mi fa più piacere è che siamo primi in Champions e in campionato, dobbiamo cercare di rimanerci nel corso del ciclo di questo mese e cercare di distaccare gli altri. Il mio sogno è quello di essere tra i migliori al mondo, non solo in Italia. Quindi, lavoro per quello e giorno dopo giorno provo a migliorare. Poi, il modo di giocare dipende sempre anche dagli allenatori. È arrivato uno nuovo, che chiede un tipo di calcio diverso".

BUFFON - "La sua presenza è importantissima, è un leader assoluto nello spogliatoio, sul campo, tiene sempre tutti in allerta, ma fa anche parate come quelle di ieri. Non ci stupisce, perché lo vediamo ogni giorno. È il numero uno, credo anche di tutti i tempi".

LOKOMOTIV - "In Champions non si deve sottovalutare nessuno. È una partita che dobbiamo saper aggredire e provare a metterla subito a nostro favore. Facilitarla, ma non sarà sicuramente facile, perché hanno dimostrato anche contro il Bayer Leverkusen e l'Atletico Madrid che non è semplice giocare contro di loro. Per noi sarà importante prendere i tre punti, per provare ad avvicinarci alla qualificazione".