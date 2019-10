Milan-Lecce, infortunio Leao: le parole di Pioli

MILAN LECCE LEAO INFORTUNIO PIOLI / Debutto da dimenticare per Stefano Pioli sulla panchina del Milan. I rossoneri si fanno agguantare sul 2-2 dal Lecce nel recupero: non è bastato il gol di Piatek, che si sblocca su azione in questo campionato.

Il polacco era entrato da pochi minuti al posto di, protagonista di una buonissima prestazione soprattutto nel primo tempo. Dietro al cambio del portoghese, però, ci sono anche motivazioni fisiche: "Il medico mi ha segnalato un indurimento, una contrattura", ha spiegato lo stesso Pioli nel postpartita ai microfoni di 'Sky Sport'.