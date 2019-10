MILAN LECCE PIOLI / Stefano Pioli non può festeggiare compleanno e debutto sulla panchina del Milan: il Lecce trova il pareggio nel finale a 'San Siro'. Il tecnico rossonero a 'Sky' commenta il match: "Se le lasci aperta può succedere quello che è successo a noi. Strada giusta? I calciatori del Milan sono consapevoli delle loro qualità e di vestire una maglia prestigiosa e poi sanno giudicare la loro partita. La generosità ci ha fatto perdere qualcosa e non ci ha fatto vincere una partita che meritavamo di vincere".

RISPOSTE - "Le strategie vanno di partita in partita: questa volta abbiamo usato la difesa a 3, con la Roma potremmo usare altro. In pochi giorni abbiamo visto situazioni che abbiamo preparato. C'è tanto lavoro da fare, le condizioni per fare bene ci sono".

COMPLEANNO - "Il regalo più bello me lo aspettavo dalla partita. Ma lo spirito e l'interpretazione c'è stato, questa gara ci servirà a capire i nostri errori.

E mancata un po' di attenzione: dovevamo far chiudere quell'azione lì molto prima. Il pareggio non dà merito alla prestazione della mia squadra".

COSA MIGLIORARE - "Mi aspettavo un risultato da questa partita, c'è comunque tanto di positivo: una squadra come il Milan certe partite dobbiamo chiuderle. Sono stati degli episodi, la squadra ha fatto di tutto per vincere ma quel poco fa la differenza. Questa partita ci servirà tantissimo: tante cose buone ma anche situazioni per capire come migliorare".

CONTI IN MEZZO A TRE - "La valutazione è giusta: ci siamo spostati tutti verso la palla, centralmente non eravamo messi bene, è un errore".

LEAO-PIATEK - "Potranno giocare insieme quando avremo più equilibrio e capirò meglio le loro caratteristiche".

CONDIZIONI FISICHE - "Le mie richieste sono dispendiose e ci sta un leggero calo. Ho cambiato Leao perché mi era stata segnalata un contrattura e anche Paqueta mi sembrava meno brillante: ci lavoreremo".