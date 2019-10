PAGELLE E TABELLINO MILAN-LECCE: Calhanoglu non basta, Calderoni beffa Pioli!

PAGELLE TABELLINO MILAN LECCE / Calderoni beffa il Milan nel recupero. I rossoneri ritrovano Piatek e Calhanoglu ma non basta. Il Lecce di Liverani esce da San Siro con un punto prezioso. Ecco le pagelle:

MILAN

Donnarumma 6,5 - Respinge il rigore di Babacar, non può nulla al tap-in dello stesso attaccante e al gol di Calderoni

Conti 4,5 - Ingenuo in occasione del rigore e tanti errori soprattutto nella ripresa Ci vorrà tempo per rivedere il calciatore ammirato a Bergamo

Musacchio 5,5 - Perde la sfida con Babacar. I gol presi non nascono però da suoi errori

Romagnoli 6 - Partita attenta del capitano, non ha colpe nei gol subiti

Hernández 7 - Gioca a tutta fascia. A San Siro sembra di rivedere Serginho

Kessie 6 - Partita ordinata dell'ivoriano. In posizione di mediano sbaglia meno del solito. Dal 79' Rebic - s.v.

Biglia 5 - Non prova mai la giocata e non mancano le imprecisioni negli appoggi.

Paquetá 6 - Primo tempo dl'alto livello, con giocate che fanno stropicciare gli occhi a San Siro, cala nella ripresa. Dal 66' Krunic 6 - Buono l'ingresso dell'ex Empoli. Ci delizia con qualche strappo ma non basta

Suso 4,5 - Lo spagnolo ancora spaesato. Non riesce mai a saltare l'uomo

Leão 6 - Applausi da San Siro. Gioca in velocità come lui sa fa ma è più impreciso del solito. - Dal 66' Piatek 6,5 - Nuovo allenatore, nuova vita per il polacco subito in gol al primo pallone toccato

Çalhanoğlu 7,5 - E' l'uomo in più del Milan. Segna un gran gol, corre e va vicino alla doppietta in altre occasioni e si inventa l'assist per Piatek

All. Pioli 5,5 - Cambia modulo, riportando nel vivo del gioco Paquetà e soprattutto Calhanoglu. Piatek lo premia con il gol ma Calderoni lo gela in pieno recupero

LECCE

Gabriel 5,5 - Prende gol sul suo palo, qualche buon intervento non gli fa meritare la sufficienza. Nulla può in occasione del secondo gol

Meccariello 5 - Deve fare i conti con uno scatenato Theo Hernandez.

Partita difficile

Rossettini 5,5 - Al difensore giallorosso non basta l'esperienza per portare a casa la sufficienza

Lucioni 5 - Soffre gli attacchi rossoneri, soprattutto Leao. Cresce nella ripresa

Calderoni 7 - Tiene a bada Suso e trova un eurogol in pieno recupero

Tabanelli 5,5 - Poca grinta, va in affanno come il resto dei suoi compagni

Tachtsidis 6 - Il Lecce soffre a centrocampo ma le sue geometrie sono ossigeno per i salentini

Majer 5 - Non la vede praticamente mai. Soffre parecchio ed è spesso falloso. Dal 63' Petriccione 6,5 - Ci mette la grinta giusta e risulta deiciso nel gol del pari salentino

Mancosu 6 - Prova l'eurogol in rovesciata. Tra i più positivi tra gli uomini di Liverani

Falco 5,5 - Prova a mettere in difficoltà i rossoneri con la sua velocità senza però incidere dal 45' Farias 5,5 - Si muove tanto ma non crea molto in zona d'attacco

Babacar 6 - Fa a sportellate per tutta la partita con Musacchio, spesso avendo la meglio. Baglia dal dischetto ma è lesto a metterla dentro dopo la respinta di Donnarumma. Dall'81' Lapadula s.v

All. Liverani 6,5 - Da vivacità alla squadra con le sostituzioni ed esulta grazie all'eurogol di Calderoni

Pasqua 6 - Manca certamente qualche cartellino. Il rigore per il Lecce arriva grazie alla VAR

TABELLINO

Milan-Lecce 2-2

MILAN (4-3-3): Donnarumma G.; Conti, Musacchio, Romagnoli, Hernández; Kessie, Biglia, Paquetá; Suso, Leão, Çalhanoğlu. A disp.: Donnarumma A., Reina; Duarte, Gabbia, Rodríguez; Bennacer, Brescianini, Krunić; Borini, Piątek, Rebić. All.: Pioli.

LECCE (4-3-1-2): Gabriel; Meccariello, Rossettini, Lucioni, Calderoni; Tabanelli, Tachtsidis, Majer; Mancosu; Falco, Babacar. A disp.: Vigorito; Benzar, Dell'Orco, Riccardi, Rispoli, Vera; Petriccione, Shakhov; Farias, La Mantia, Lapadula, Lo Faso. All.: Liverani.

Arbitro: Pasqua di Tivoli

Marcatori: 20' Calhanoglu, 63' Babacar (L), 79' Piatek

Ammoniti: 44' Majer (L), 76' Rossettini (L), 85' Biglia, 92' Calderoni

Espulsi: