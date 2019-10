MILAN LECCE PIOLI OUT / Un primo tempo molto buono, forse il migliore del Milan in stagione, un secondo tempo di sofferenza: alla fine il debutto di Pioli regala soltanto un pareggio e molto rammarico. Risultato forse non meritato perché la squadra ha fallito diverse palle gol, rischiando poi di andare sotto nella ripresa quando Babacar ha trovato il pareggio per il Lecce.

Inveceha ristabilito il vantaggio e a far esultare Pioli alla sua prima sulla panchina del Milan: gioia effimera perché in pieno recupero arriva il gol spettacolo di Calderoni. Su Twitter l'hashtagè tornato di tendenza questa sera: in i tifosi si sono divisi, tra chi è andato a stuzzicare in maniera ironica chi ha criticato la scelta dell'ex tecnico dell'Inter e chi veramente continua a non essere convito del suo arrivo e ne chiede l'allontanamento, puntando anche sul successo sfumato in pieno recupero.