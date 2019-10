MANCHESTER UNITED LIVERPOOL MOURINHO KLOPP Il Liverpool si ferma. Dopo otto vittorie consecutive in campionato nelle prime otto partite, i 'Reds' impattano in casa del Manchester United agguantando l'1-1 solo nel finale grazie a un gol di Lallana. Match intenso, sentitissimo (paragonabile a Inter-Juve in Inghilterra) preparato bene da Solskjaer che va in vantaggio con la rete di Rashford, tra le polemiche per l'intervento del Var. In ogni caso i tifosi dei 'Red Devils' non gradiscono la situazione di classifica della squadra: molti tifosi ad 'Old Trafford' hanno cominciato a inneggiare al ritorno di José Mourinho. Il portoghese si trovava all'interno della postazione di 'Sky Sport', per cui è il commentatore di punta, ha ricevuto l'affetto dei supporters dello United, che si sono fatti sentire anche sui social.

"Riportatelo qui", il grido comune.

E Mourinho ha risposto in maniera decisamente eloquente, lanciando baci ai tifosi che lo chiamavano a gran voce dalla tribuna. Che sia un indizio per il ritorno ad 'Old Trafford'? Di certo starà osservando Massimiliano Allegri, in corsa per sostituire Solskjaer. Poi l'ex manager dei 'Red Devils' ha commentato la partita, riservando qualche frecciata a Jurgen Klopp: "A lui piace la carne e oggi ha avuto il pesce. Il Manchester, con le limitazioni che ha in questo momento, è stato solidissimo giocando con cinque difensori bloccati. E Klopp non ha gradito questo menu, il Liverpool trova difficoltà in queste situazioni. Gli è mancata la qualità per affrontarla. Jurgen ha chiaramente delle frustrazioni, ad 'Old Trafford', che è un posto speciale per vincere, non ha mai vinto".