MILAN LECCE REINA PIOLI / Partita carica di significato quella tra Milan e Lecce. Stefano Pioli è all'esordio sulla panchina rossonera mentre i pugliesi cercano punti salvezza.

Nel pregara sono arrivate le parole di Pepe, secondo portiere rossonero, intervenuto ai microfoni di 'Sky Sport': "Cosa mi ha colpito di Pioli? E' un uomo di calcio, ha il suo metodo come tutti. Parla molto chiaro, vuole ogni dettaglio fatto bene e questo ci darà un extra. Dobbiamo essere tutti sul pezzo e dare un contributo, essere un gruppo e comportarci come tale".