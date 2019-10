Milan-Lecce, Massara tuona: "Noi non siamo da meno!"

MILAN LECCE MASSARA INTERVISTA CHAMPIONS /Milan e Lecce si preparano a scendere in campo per il posticipo domenicale dell'ottava giornata di Serie A. Partita fondamentale per i rossoneri, chiamati a una pronta reazione per tornare in zona Champions alla prima di Stefano Pioli.

Nel pregara sono arrivate le parole di Frederic, ds del 'Diavolo', ai microfoni di 'Sky Sport':

C'è un obiettivo da raggiungere?

E' migliorare, poi vogliamo essere ambiziosi perché siamo il Milan e abbiamo la necessità di puntare in alto. Poi ci sono tante squadre forti ma noi non ci sentiamo da meno e vogliamo dimostrarlo.

Champions già andata?

Il campionato è tutto da giocare, è lunghissimo, dobbiamo avere l'ambizione di essere competitivi per la Champions.