MILAN LECCE STRISCIONE CURVA SUD / Non si prospetta una serata facile per il Milan, nel match di San Siro contro il Lecce. Nonostante il cambio in panchina i tifosi della Curva Sud restano sul piede di guerra. Prima del calcio d'inizio è subito apparso uno striscione che lascia pochi dubbi: "Tempo scaduto...

dimostrare!!!".

Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

In questi giorni sono finiti nel mirino dei tifosi tutti, dai calciatori alla dirigenza, nessuno escluso. Poi l'ennesimo messaggio alla società con un altro striscione: "Dalla Società al campo: lavorate e battetevi per questa gente che ama il Milan follemente".