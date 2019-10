PARMA GENOA ANDREAZZOLI / Pesante sconfitta del Genoa sul campo del Parma con Andreazzoli ora sempre più a rischio esonero. Il tecnico rossoblù ha parlato anche di questo nel post gara a 'Sky': "Abbiamo perso il confronto con un squadra che ha dimostrato stasera di essere più forte di noi. Più precisa e determinata. Il punteggio poteva essere diverso, forse se avessimo fatto qualche regalo in meno può darsi che i risultato sarebbe stato meno ignorante. Ma la gara è stato giusto che l’abbia vinto il Parma. Poi ci sono occasioni che possono segnare una gara come quella avuta sullo 0-0".

"All'inizio anche sono stati più bravi di noi, ci hanno messo pressione ma abbiamo retto botta guadagnando qualche occasione ma non è andata. Non siamo precisi nell’ottenere quello che cerchiamo di creare".

CONTATTATI ALTRI ALLENATORI - "So come funzionano certi equilibri e certe situazioni, so che ci sono situazioni che portone a certe decisioni.

Tutto questo non è sotto il mio controllo, quello che lo era ho provato a portarlo in campo stasera come contro il Milan. Il resto non dovete chiederlo a me, ma è nella logica delle cose".

ERRORI - "Sicuramente li ho commessi. Non c’è una componente che non ha commesso errori in un lavoro importante intorno a una squadra. E intorno alla squadra sono in tanti a lavorare, qualcuno l’ho commesso io e qualcuno lo hanno commesso altri. Forse un po’ sopra erano le aspettative per quello che avevamo mostrato nelle amichevoli e nelle prime di campionato".

RAPPORTI CON SOCIETA' - "Io ero dall’altra parte, quella di chi ha subito queste situazioni. Non vi posso raccontare i rapporti con la società".

DETERMINAZIONE - "La squadra la determinazione non l’ha dimostrata in alcune gare dimostrando alcune pecche un po’ per colpa mia un po’ di chi va in campo perché le colpe sono da spartire. Quindici giorni fa strameritavamo contro il Milan, invece abbiamo perso e quello rimane. Oggi ci siamo fatti danni da soli, il Parma ha tirato 7 volte in porta e ha fatto 5 gol. La differenza fanno queste cose".